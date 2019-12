Morto Emanuel Ungaro, il "chirurgo dell'eleganza"

È morto Emanuel Ungaro, uno degli stilisti simbolo della moda nel mondo. Aveva 86 anni. La notizia è stata confermata dai familiari dell'uomo, che hanno annunciato i suoi funerali per domani a Parigi.

Già da tempo Emanuel Ungaro aveva deciso di dire addio alle passerelle, preferendo ritirarsi a vita privata. Il suo stile è sempre stato inconfondibile, la sua eleganza un vero marchio di fabbrica. Con la sua idea di alta moda, Ungaro ha rivoluzionato la moda del Novecento e ha vestito alcune delle donne più belle del mondo, anche alcune teste coronate come Carolina di Monaco. Era una personalità eclettica e mai banale, che ha saputo leggere con esattezza il cambiamento dei tempi, adattandosi ai mutamenti della società. Da molti era soprannominato " il chirurgo dell'eleganza " per il suo modo alternativo di approcciarsi alla creazione di nuove opere. Lavorava con sempre indosso l'immancabile camice bianco e sviluppava la sua vena creativa ascoltando le note della musica classica in sottofondo.

Nato a Parigi nel 1933, i suoi genitori erano entrambi italiani, pugliesi per la precisione. Originari di Francavilla Fontana, i due decisero di trasferirsi in Francia per cercare un futuro migliore, anche perché esuli antifascisti. Emanuel Ungaro è nato e cresciuto ad Aix-en-Provence, paesino caratteristico della Provenza, dove suo padre esercitava la professione di sarto. È stato lui a insegnare a Emanuel i rudimenti del mestiere del quale poi il giovane si è innamorato. A 22 anni si trasferì a Parigi e da lì a Barcellona, dove migliorò la sua tecnica e sviluppò ulteriormente la sua passione per questo mondo. Negli anni spagnoli ha conosciuto Cristobal Balenciaga, presso ilq uale aveva lavorato e fatto alcuni mesi di apprendistato e del quale era stato uno degli allievi preferiti. Trascorse alcuni anni fuori dalla Francia prima di ritornare e di fondare il suo atelier a Parigi in Avenue Montaigne.

Era il 1968 e da quel momento si è iniziata a scrivere la storia di successo di una delle maison di moda più importanti del mondo nel Novecento. La sua maison è stata acquisita dal gruppo Ferragamo nel 1996 e a quel punto Emanuel Ungaro decise di lasciare la guida della sua azienda, per poi ritirarsi definitivamente dal mondo della moda nel 2004. Tempo fa si definì “il couturier che ama le donne”, una definizione che rivedendo la storia della sua maison non può che rispecchiarne l'essenza.

Si è spento nella sua casa di Parigi dopo una lunga malattia, lasciando una moglie e due figlie. Sua moglie è Laura Bernabei, italiana, figlia di uno dei nomi storici della Rai. Ha sempre preferito tenere il suo privato lontano dalla sua immagine pubblica, per il profondo rispetto della privacy e della riservatezza della sua famiglia.