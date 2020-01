È morto Emilio Giletti, il papà di Massimo aveva 90 anni

Nella tarda mattinata di oggi, all'età di 90 anni si è spento Emilio, il padre di Massimo Giletti. L'uomo, cagionevole di salute data l'età, si è spento all'ospedale di Novara dove era ricoverato già da qualche giorno. Emilio Giletti è morto per cause naturali e ancora non è stata comunicata la data delle esequie.

Emilio Giletti è stato uno dei più grandi imprenditori dell'industria tessile piemontese. Negli anni del boom economico ha contributo a rendere grande il settore tessile biellese, conosciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi manufatti. Era molto conosciuto a Biella e in tutta la regione per l'impegno e la passione messa nel far crescere la Giletti Spa, uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. La sede dell'azienda si trova nel comune di Ponzone, un piccolo centro non lontano dal capoluogo. La fondazione dell'azienda risale al lontano 1884, quando suo padre Anselmo fondò l'azienda per la produzione di filati. Da una piccola realtà è nata quella che è oggi è una grande industria che si estende per oltre 36mila metri quadrati dove, si ipotizza, potrebbe essere allestita la camera ardente di Emilio Giletti.

L'uomo era molto amato dalla comunità di Ponzone anche per la sua vena filantropa. Si è sempre speso per contribuire alla crescita del territorio, finanziando opere importanti per la popolazione. In tempi recenti, per esempio, aveva contribuito a costruire il palazzetto dello sport di Triverio, che in suo onore venne chiamato Pala Giletti. Era un grande appassionato di sport e non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle piccole realtà locali, sponsorizzando e fornendo finanziamenti per la crescita e la promozione, soprattutto in ambito giovanile. Il padre del conduttore, che oltre a Massimo ha altri due figli, non è stato solo un grande imprenditore industriale. Emilio Giletti, classe 1929, è stato anche un pilota automobilistico che negli anni Cinquanta ha partecipato a diverse corse soprattutto al volante di Ferrari e Maserati. Non ha mai corso in Formula 1 ma ha partecipato a competizioni importanti con la scuderia ufficiale delle Officine Alfieri Maserati, con la quale vinse addirittura la Mille Miglia nel 1953.