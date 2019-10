Morto l'attore statunitense Rip Taylor celebre ​per "Mamma ho riperso l'aereo" e la serie Jackass

Si è spento all’età di 84 anni l'attore comico statunitense Rip Taylor. "The king of confetti”, come veniva soprannominato nell’ambiente cinematografico per quella sua abitudine a lanciare coriandoli negli studi televisivi, è morto il 6 ottobre al "Cedars Sinai Medical Center" di Los Angeles. L'attore era ricoverato nella clinica privata da circa una settimana in seguito a un attacco cardiaco. Celebre per i suoi outfit stravaganti e per i lunghi baffi, Rip Taylor esordì in televisione negli anni ’70 come intrattenitore e caratterista. Negli anni ’90 debuttò al cinema con un ruolo nel film "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York", mentre nel 1994 entrò a far parte del cast italiano del film di Ezio Greggio "Il silenzio dei prosciutti". È però con la trilogia dei film "Jackass" (The Movie, Jackass Number 2 e Jackass 3D) che conquistò ulteriore popolarità sul grande schermo.

Amato e apprezzato dal pubblico americano, Rip Taylor non disdegnò neppure la televisione, recitando nelle serie "Will & Grace", "Zack e Cody al Grand Hotel", "Una mamma quasi perfetta" e nella soap opera "Santa Barbara". Ebbe un grande successo anche come doppiatore e fu nominato per un Emmy per aver interpretato la voce di zio Fester nell'adattamento televisivo di "The Addams Family". Nel 1992, infine, Rip Taylor ottenne l’ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame. Una delle immagini più forti per cui sarà ricordato (oltre ai sui strani baffi) è quella che lo vede inondare il pubblico degli studi televisivi di coriandoli.

