Morto il nipote di Snoop Dogg, aveva solo dieci giorni

Il terzo nipote di Snoop Dogg, Kia Love, è morto prematuramente a soli dieci giorni dalla nascita. A darne notizia è stato il padre Corde Broadus, figlio del famoso rapper americano, attraverso i social network. " Kia ha portato tanto amore e positività in questo mondo. La sua energia vivrà per sempre e questi dieci giorni di amore saranno per sempre speciali per tutti noi. Amiamo la vita e coloro che amiamo mentre siamo qui sulla terra ", si legge nel post commemorativo su Instagram.

Poche ore dopo l'annuncio, il figlio di Snoop Dogg è tornato a parlare sui social, ringraziando tutti per i messaggi di affetto ricevuti e aggiungendo: " Penso che ci siamo persi la lezione più grande. Mio figlio ha fatto tutto quello che doveva fare nei suoi 10 giorni qui sulla terra. E' morto tra le mie braccia e questa sensazione di energia non mi lascerà mai. Soraya (la madre) è in pace e sta andando avanti con grandi sorrisi e con una bambina che corre in giro e che deve essere accudita e cresciuta. Kia sarà un angelo per me, Soraya e sua sorella ".



Il piccolo Kia Love, nato lo scorso 15 settembre e deceduto il 25 settembre, sarebbe morto per cause sconosciute, forse una morte bianca. Il bambino era il terzo figlio di Corde dopo Zion, 4 anni, nato dalla relazione con Jessica Kyzer e Ellevenn, 2 anni, la bambina nata dalla relazione con Soraya, attuale compagna e madre del neonato morto. Nessuna parola invece dal nonno, Snoop Dogg, che secondo alcune riviste americane avrebbe postato un generico messaggio: " Se vi state confrontando con qualcosa che non comprendete, scegliete di credere in Dio ".