È morto il padre di Bugs Bunny

Si è spento all'età di 99 ani il padre di Bugs Bunny, Bob Givens, considerato uno dei mostri sacri del cinema di animazione. Nel 1940 Givens creò il primo carattere ufficiale del leggendario Bugs Bunny per il cartone animato A Wild Hare (Caccia al coniglio).

È stata la figlia, Mariana, ad annunciare la morte del padre su Facebook.

Givens ha deciso che il coniglio, invece di avere un aspetto tenero e dolce, doveva essere beffardo. L'aspetto irriverente del personaggio è stata infatti la carta vincente del cartone animato e del personaggio stesso, diventato uno dei più famosi nel mondo dell'animazione. Riguardo all'aspetto grafico del personaggio, invece, Givens è stato aiutato dall'animatore Rob Mckimson, con cui collaborò in seguito.

Bob Givens si diplomò all'Alhambra High School in California nel 1936, e iniziò la carriera negli studi Disney, lavorando a diversi cortometraggi con protagonista Paperino e collaborando ai disegni per il film "Biancaneve e i sette nani". Fino al 1954 lavorò per le animazioni della Warner e successivamente per gli studi Hanna-Barbera.