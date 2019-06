Morto Pietro Coccia, fotografo del cinema italiano

Cinema italiano in lutto per la morte di un celebre fotografo, Pietro Coccia, venuto a mancare nella giornata di ieri, 2 giugno.

Coccia, che da tempo soffriva di diabete, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento dagli amici e colleghi, che si sono allarmati quando lui non ha più risposto a messaggi e chiamate. Il fotografo, classe 1962, era un professionista molto amato dai personaggi del mondo dello spettacolo e dalle maestranze, che hanno reagito con profonda tristezza alla notizia della sua prematura e improvvisa scomparsa.

Tra i messaggi di cordoglio da parte dei vip, anche quello di Laura Chiatti. “ Ciao amico mio...in ogni tua foto riuscivi a tirare fuori sempre il lato più bello di ognuno di noi, il più vero, il più romantico - ha scritto l’attrice sui social - . La tua amicizia, e il tuo sorriso, mi hanno sempre accompagnato nel mio percorso professionale , quando ero ancora una giovincella. Ti voglio bene. Fai buon viaggio ”.

Al pensiero della Chiatti per Pietro Coccia si aggiunge anche quello di Pierfrancesco Favino: “ La tensione mi assale, la prima del film è fra pochi minuti. Piacerà? Sarò all’altezza? Bisogna fare le fotografie per la stampa. Un plotone di teleobiettivi mi fissa, da dietro quei vetri riconosco la voce di sempre che mi chiama: “Pierfrancesco", è la voce di Pietro Coccia. Lui c’è sempre stato, dai miei primi film fino alla scorsa settimana. Quella voce è ormai di famiglia e sentendola mi calmo, quella voce mi dice che comunque andrà il film ci sono cose più importanti come l’amicizia, la gentilezza, la generosità. Quella voce adesso dovrò ricordarla perché Pietro, come sempre con garbo, se n’è andato. Mi mancherai ”.

Grande lutto, quindi, nel mondo dello spettacolo che piange la morte di uno dei fotografi simbolo del mondo del cinema. Gli ultimi scatti di Pietro Coccia sono stati ai Nastri d’argento e al Festival di Cannes.