È morto Rob Garrison, indimenticato Tommy di Karate Kid

Si è spento a 59 anni l'indimenticato Rob Garrison, Tommy di Karate Kid. A darne l'annuncio è stato il sempre ben informato sito TMZ, che ha ricevuto la conferma da parte della famiglia dell'attore. L'uomo era ricoverato da circa un mese a causa di gravi problemi al fegato e ai reni.

Rob Garrison iniziò la sua carriera come attore già negli anni Settanta. Appena diciassettenne esordì nella pellicola Starship Invasions ma la fama mondiale è arrivata diversi anni dopo. Era il 1984 quando interpretò il personaggio di Tommy nel film “Per vincere domani – The Karate Kid”, diventato un vero cult. Quel ruolo gli aprì le porte per tantissimi altri lavori, soprattutto per la tv. Negli anni ha preso parte a innumerevoli serie televisive, tra le quali si ricordano “MacGyver” e “Colombo”, che hanno accresciuto la sua fama. Tuttavia, pochi anni dopo aver preso parte a queste produzioni, Rob Garrison decise di smettere di recitare e per svariati anni non ha più accettato nessun ruolo. Solo poco tempo fa ha ripreso questa strada prendendo parte alla serie televisiva “Cobra Kai”, nella quale ha interpretato il ruolo di Tommy.

Da diversi anni Rob Garrison combatteva contro una malattia che gli aveva compromesso in maniera seria lo stato di salute. Ha subito prima un ricovero in un ospedale del West Virginia, da cui era stato dimesso per essere trasferito in una struttura più consona in Pennsylvania, dove è deceduto nella mattinata di venerdì, 27 settembre. La patologia che lo ha colpito ha causato gravi malfunzionamenti agli organi interni, soprattutto a fegato e reni, che hanno smesso di funzionare. I suoi parenti hanno comunicato a TMZ l'intenzione di cremare il corpo dell'attore. “Mio fratello era un uomo che amava divertirsi. Amava le persone e la vita. Amava far ridere la gente e ha tentato di farlo fino alla fine. Ci mancherà”, ha dichiarato Patrick, fratello di Rob Garrison.