Morto Simon Shelton Barnes, il Tinky Winky dei Teletubbies

L'attore Simon Shelton Barnes, noto per aver interpretato Tinky Winky nella popolarissima serie per bambini della BBC Teletubbies, è morto a 52 anni, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno.

Il personaggio viola dei Teletubbies, tra i protagonisti più amati della TV dei ragazzi, è scomparso per cause non note. La notizia è stata data dalla nipote, l'attrice britannica Emily Atack, con una pubblicazione condivisa su Instagram.

A causa della sua borsetta rossa, Tinky Winky fu accusato di avere un comportamento omosessuale, considerato potenzialmente dannoso per i bambini dal predicatore evangelico Jerry Falwell, nel 1999. " Èviola, come il colore simbolo dell’orgoglio gay, e la sua antenna è a triangolo - il simbolo dell’orgoglio gay ", aveva scritto sul National Liberty Journal. Accuse a cui Barnes aveva risposto con saggezza: " La gente mi chiede sempre se Tinky Winky sia gay, ma il personaggio dovrebbe essere un bambino di tre anni, quindi la domanda è davvero abbastanza sciocca ".

Prima ballerino e coreografo, si era poi dedicato completamente al suo ruolo nei Teletubbies. Lascia tre figli e la moglie Emma Robbins, anche lei attrice.