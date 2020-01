Morto suicida Stan Kirsch: l'attore di "Friends" si è impiccato

Stan Kirsch, star della televisione americana famoso per i ruoli nei telefilm "Highlander" e "Friends", è morto suicida nella sua abitazione di Los Angeles. L'attore statunitense si è tolto la vita a 51 anni. Secondo quanto riportato dal settimanale Tmz, il corpo senza vita di Kirsch sarebbe stato scoperto nel fine settimana dalla moglie, Kristyn Green. La donna avrebbe rinvenuto il cadavere dell'attore nel loro bagno ma i paramedici, intervenuti nell'abitazione, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte sul posto.

Stan Kirsch aveva ricoperto, nel corso della sua carriera, numerosi ruoli soprattutto nelle serie televisive più famose d'America come "Jag - Avvocati in divisa", "General Hospital" e "Friends", dove interpretò uno dei fidanzati di Monica. Nel 2004 decise di dedicarsi alla regia, ma negli ultimi anni si era concentrato sull'insegnamento della recitazione a Los Angeles. Secondo fonti vicine alla famiglia e riportate da Tmz, niente avrebbe fatto presupporre un simile e tragico epilogo. Nato a New York nel 1968, Kirsch esordisce in tv a soli quattro anni, quando diventa il volto della pubblicità delle zuppe Campbell. La sua carriera decolla però a 23 anni quando, dopo aver ottenuto un ruolo nella serie "Riders in the Sky", entra nel cast della soap opera "General Hospital" e nella sitcom "Una famiglia tutto pepe". Solo nel '92, però, Stan Kirsch ottiene un ruolo di prestigio che lo consacra sul piccolo schermo americano. Nel ruolo di Richie Ryan conquistò il grande successo grazie alla serie televisiva "Highlander" dove rimase per sei stagioni e ritornò come guest star nell'episodio finale della serie.