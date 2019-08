MTV Video Music Awards, Shawn Mendes hot e trionfa Taylor Swift

Le stelle della musica internazionale si sono riunite ieri sera sopra lo stesso palco del Prudential Center di Newark (in New Jersey) per la cerimonia di premiazione della 36esima edizione degli MTV Music Awards, gli Oscar dei video musicali. Hanno trionfato due donne Taylor Swift e Ariana Grande. Taylor Swift che ha appena pubblicato il nuovo album “Lover” a due anni di distanza da “Reputation”, si è portata a casa i premi più importanti: Video of the Year con “You Need To Calm Down” che ha vinto anche come Best Video for Good. Exploit di Billie Eilish come Miglior artista esordiente, Miglior montaggio per “Bad Guy” e Push Artist Of The Year. L’altro premio più importante della serata è andato ad Ariana Grande che è risultata la Miglior artista dell’anno, sua anche la Miglior canzone dell'estate con “Boyfriend” in collaborazione con il duo Social House e infine Miglior direzione artistica con “7 rings”. Prima vittoria in assoluto per i Jonas Brother, che sono tornati assieme recenentemento, con il Miglior video pop per “Sucker”.



Successo anche per “Señorita”, la hit di Shawn Mendes con Camilla Cabelo: ha trionfato nella categoria Best Collaboration, Miglior Fotografia e Best Cinematography. Ma i riflettori erano puntati sulla coppia che è nata proprio in occasione del lancio del singolo. I due sul palco hanno mostrato tutta la loro sensualità, fino al gran finale in cui sembrava stessero per baciarsi, tensione alle stelle in platea, con Joe Jonas che scalpitava sulla sedia (scena immortalata durante la diretta) ma poi è calato il sipario e i due neo fidanzatini hanno lasciato l'amaro in bocca agli appassionati della loro storia d'amore.



Altra piccola curiosità gossip, grande affiatamento tra Miley Cyrus e Kaitlynn Carter nell'After Party dell'evento. Una delle prime uscite pubbliche per la coppia dopo il divorzio della star del pop dall'attore Liam Hemsworth.



Infine ovazioni per Missy Elliott e il suo premio alla carriera Michael Jackson Video Vanguard Award.



