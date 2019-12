Multa salata per Fedez dopo le rivelazioni sulla rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi?

Si dice che Fedez sia stato costretto a pagare una multa salata in seguito alle rivelazioni pubbliche sullemotivazioni che hanno scatenato la separazione, umana e professionale, con J-Ax e Fabio Rovazzi.

A distanza di quasi una settimana delle confessioni di Fedez nello show di Peter Gomez, quelle parole continuano ad avere una certa risonanza nel mondo dello spettacolo. Se fino a qualche giorno fa, infatti, non si era a conoscenza dei motivi che avevano causato la fine dei rapporti tra i tre cantanti, un tempo grandi amici oltre che colleghi, ora si conosce che cosa è accaduto o, quantomeno, la versione dei fatti di uno dei tre personaggi coinvolti. È stato Fedez che, dopo un periodo di lungo silenzio e l'aiuto della famiglia, ha rotto il muro dell’omertà e reso nota la sua verità, spiegando di essere stato tradito prima di Fabio Rovazzi e poi, in un secondo momento, anche da J-Ax, che gli hanno preferito la società di management creata dall’ex legale del rapper di Rozzano.

Se le dichiarazioni di Fedez hanno avuto una certa risonanza nel mondo dello spettacolo e della musica, il settimanale Chi rivela che tali confessioni potrebbero aver avuto delle ripercussioni anche a livello economico. Secondo quanto spifferato dal settimanale di cronaca rosa, il marito di Chiara Ferragni avrebbe rotto un patto di riservatezza concordato con J-Ax e Rovazzi e le sue confessioni pubbliche pare gli siano costate una multa salatissima. I ben informati, dunque, sostengono che Fedez abbia deciso di venire meno all’accordo con i suoi due ex amici e colleghi a costo pur consapevole di dover sborsare una esosa quantità di denaro.

Ne “La Confessione” di Peter Gomez, Fedez aveva lasciato intendere più volte di essere stato – forse troppo spesso – molto più duro nelle scelte lavorative di come lo era stato il suo ex amico, collega e socio, J-Ax. Ai tempi di “Comunisti col Rolex”, il rapper ha raccontato di essere stato contattato dall’azienda produttrice di orologi affinchè l’album non venisse pubblicato con questo titolo. Fu Fedez, però, a prendere la decisione ferrea di non tirarsi indietro davanti a quel problema a costo di pagare di tasca sua tutte le copie del disco che erano già andate in stampa. E non si trattava di “bruscolini”...

Se il gossip rivelato dal settimanale Chi fosse vero, dunque, Fedez avrebbe dimostrato ancora una volta di essere una persona sicura di sé e incurante delle possibili conseguenze che una decisione può causare, anche quando un’azione potrebbe determinare multe salate come nel caso del presunto patto di riservatezza concordato – e poi interrotto – con J-Ax e Fabio Rovazzi.