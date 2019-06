Nadia Toffa compie 40 anni per lei una pioggia di auguri da fan e Vip

Ha il viso un po' provato sia dalla malattia che dalle pesanti cure, ma Nadia Toffa non molla, è un guerriera. Ed oggi compie 40 anni, un traguardo importante per ogni donna, anche se lei ne dimostra la metà.

È stata proprio lei ad annunciarlo su Instagram dedicando il tuo compleanno a tutte le persone che le sono vicini e che con lei ogni giorno combattono e le danno forza, così come lei ogni giorno ne regala a tutti.

“ Ciao amici carissimi - scrive Nadia - finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni...ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore. N ”

Un messaggio commovente di una grande persona da cui prendere esempio ogni giorno. Una giornalista che con il cuore ha lottato e lotta contro le ingiustizie, il mal costume, e una donna che non si è mai abbattuta anche quando le è stata diagnosticata la sua malattia, che ha sempre preso di petto e che continua a combattere giorno dopo giorno con la forza di una vera leonessa.

Anche Valeria Marini, Nek, Benedetta Mazza. Simona Ventura, Nicola Savino, Patrizia Pellegrino, Biagio Antonacci, Juliana Moreira, Beppe Vessicchio, Elisabetta Gregoraci, Antonella Clerici, Rossella Brescia, Elena Barolo, che sono tra i suoi follower e le hanno lasciato un messaggio per il suo compleanno, così come le quasi 100 mila persone che hanno visualizzato il suo profilo e lasciato il loro messaggio, chi con le parole, chi semplicemente con un cuore.

Questa per Nadia sarà un’estate dedicata tutta a se stessa, deve riprendersi e rimettersi in forma dalle pesanti ma necessarie cure che sta affrontando con fatica ma con grande positività. E tutti noi la aspettiamo a settembre di nuovo in forma alle Iene, a continuare un lavoro che sa fare benissimo e che l’ha portata ad essere amatissima da tutti.