Nadia Toffa ospite ad Amici: "Salta al prossimo sabato"

Nadia Toffa non sta certo attraversando un momento facile. Prosegue le sue terapie per la dura battaglia contro il cancro e aggiorna i suoi fan e soprattutto il pubblico de Le Iene con alcuni post sui social che raccontano la sua vita quotidiana. E così in tanti hanno notato il suo sfogo delle ultime ore su Instagram in cui di fatto ha annunciato il rinvio della sua partecipazione come ospite ad Amici, il talent show di Maria De Filippi su Canale Cinque: "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio.



Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio. Ma vi aggiorno in settimana. Peccato", ha affermato la Toffa sui social. La conduttrice de Le Iene era attesa per questo sabato. A quanto pare il tutto sarà rinviato alla prossima settimana. E i fan attendono già di fatto il suo arrivo nello studio di Amici. Da sempre la Toffa è un personaggio molto amato soprattutto tra i ragazzi. E di certo ad Amici porterà un messaggio carico di grinta per chi lotta tutti i giorni come sta facendo Nadia.