Nadia Toffa risponde agli hater: "Sorrido a chi mi vuole morta…"

Nadia Toffa inizia l’anno al San Raffaele di Milano, dove si è sottoposta a un nuovo ciclo di chemioterapia per continuare a combattere la sua battaglia contro il tumore. E come sempre la "iena" ha trovato qualche secondo per condividere con i suoi fan – oltre un milione e mezzo solo su Instagram – il momento, con tanto di foto. E con tanto di frecciatina agli hater che la criticano di spettacolarizzare la malattia.

Ecco il suo messaggio sul social network: "Buongiorno ragazzi cari. La mattinata inizia con un’altra chemioterapia. A chi sostiene che spettacolarizzo la malattia rispondo 'magari fosse finzione'; è invece solo una cruda e terribile realtà. A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo 'sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l’unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro'" .