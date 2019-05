Nadia Toffa, ritorno su Instagram aumenta la preoccupazione

Nadia Toffa, la popolare conduttrice della trasmissione televisiva Le Iene, è tornata a pubblicare dei post sui social network, in particolare su Instagram. Ma questo, invece di rassicurare le migliaia di fan che, quasi quotidianamente, seguono l'evoluzione del suo stato di salute, non ha fatto altro che aumentare la preoccupazione degli stessi.

Nadia non aveva presentato l'ultima puntata domenicale de Le Iene e i suoi ultimi post su Instagram risalivano ad almeno una settimana fa. Ora, finalmente, ha rotto questo silenzio con un dolce post nel quale saluta i fan, ma non dà spiegazioni in merito alla sua assenza.

Nadia Toffa: il ritorno su Instagram

Tutti sanno, oramai, che la giovane conduttrice televisiva sta combattendo la sua personale battaglia contro il tumore e per questo si sottopone costantemente a cure piuttosto forti. La decisione di non partecipare all’ultima puntata de Le Iene era dettata dalla necessità di riposare. Tramite un comunicato ufficiale la redazione del programma Mediaset aveva, infatti, precisato: "Nadia ha iniziato una cura molto stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa". Nello stesso tempo, pero', la redazione del programma di Italia 1 diceva: "Nadia però ci ha promesso che nei prossimi giorni ci terrà aggiornati sulla sua battaglia. Sul nostro sito e sui social sarete informati sulle condizioni della nostra guerriera. Tutta la redazione de Le Iene le manda un grosso abbraccio e le urla fortissimo Forza Nadia”.

E la Toffa ha mantenuto la promessa. Infatti, nel post appena pubblicato tenta di rassicurare i suoi fan: "Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo... vi bacio tutti da qui. N.”. Nadia, comunque, non ha spiegato i motivi che stanno dietro alla sua prolungata assenza, né fa sapere come sta. Di conseguenza, i suoi fan continuano ad essere preoccupati.

