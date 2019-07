Nadia Toffa torna sui social. Quel messaggio insensibile: "Ti vedo tanto male"

Dopo aver preoccupato i suoi fedeli sostenitori, lasciando in netto anticipo il suo ruolo di conduttrice de "Le iene", prima delle vacanze estive, Nadia Toffa è tornata ad attivarsi sui social. La giornalista e conduttrice televisiva ha pubblicato un post contenente una nuova foto, che la immortala insieme alla sua cagnolina.

Risaliva allo scorso 10 giugno l'ultimo post condiviso dalla Toffa con gli internauti su Instagram, il social-network dove Nadia è tornata a scrivere ai suoi seguaci. “Io e Totò unite contro l’afa!- ha scritto Nadia Toffa a corredo della sua nuova foto pubblicata in rete- E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti".

Nadia Toffa torna a scrivere ai suoi follower, nonostante il cancro

Il nuovo messaggio condiviso dalla "iena" ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti fedeli sostenitori della Toffa, ma sotto l'ultimo post di saluti della conduttrice tv non sono giunti solo messaggi positivi e di incoraggiamento. La Toffa aveva recentemente lasciato in anticipo la conduzione de "Le iene", per affidarsi ad una terapia molto dura da affrontare, nel tentativo di sconfiggere il cancro.

“Ti vedo tanto tanto male. Mi dispiace molto” , ha scritto un follower sul profilo Instagram di Nadia Toffa. Un pensiero per niente positivo, quello giunto per il volto televisivo, che diversi internauti hanno fortemente criticato, contestandone soprattutto la crudezza e la mancanza di sensibilità.

