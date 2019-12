Naike Rivelli nuda con il gatto su Instagram

Naike Rivelli si mostra nuda e gioca con il significato delle parole.

La figlia d’arte ha pubblicato su Instagram degli scatti in cui è completamente senza veli, con l'intimo nascosto da uno specchio, nel quale si scorge il riflesso di un gatto nero. “ The Witch and the Pussy Cat ”, scrive nella didascalia. "The Witch", cioè la strega, indicherebbe lei stessa - spesso sul social network Naike invoca un ritorno alla naturalità e al potere femminile - mentre l’altra espressione è un gioco di parole. «Pussycat» significa infatti micio, mentre «pussy» nel linguaggio gergale indica i genitali femminili.

In questi giorni, Naike sta conducendo sui social una sua personale crociata contro lo sfruttamento degli animali da parte delle aziende che producono abbigliamento e accessori. In un video di pochi giorni fa, aveva messo in atto una particolare performance con fotografie, in cui denunciava la mattanza degli animali per la produzione di pelli e pellicce. “ Ci sono così tante scarpe in eco pelle pazzesche! Cercando in Rete si aprono dei mondi ”, scrive infatti la personalità del Web in un altro aggiornamento su Instagram.

In altri aggiornamenti, Naike mostra ai follower il lato b, per rincarare la dose, scagliandosi anche contro gli influencer. “ Con la mia faccia da Cu*o dico: Io me ne fot*o di quello che pensano le persone ignoranti - scrive - Il mondo sta cambiando. Ci stiamo spogliando di tutto ciò che è superficiale, superfluo. Ci stiamo spostando verso il naturale, l’ecologico e l’utile. Sta aumentando La consapevolezza e l’informazione su tutto. Su quello che mangiamo, gli ingredienti dei cibi che compriamo, la scelta dei vestiti, e i materiali che vengono usati a contatto con la pelle… Oggi non interessano più le marche firmate, le pietre costose. Oggi vogliamo sapere come stare bene e come garantire un futuro migliore ai nostri figli… Gli “Influencer” di oggi dovrebbero lottare per sensibilizzare i giovani e non rinco****nirli con le griffe a prezzi assurdi o spingendoli a comprare prodotti di mer*a, che loro sponsorizzano per soldi ma neanche usano nella vita reale! Vi do un consiglio gratis! Per una pelle fantastica basta usare un buon olio di cocco spremuto a freddo, lo potete usare come struccante, crema idratante, lubrificante e olio per il corpo ”.

