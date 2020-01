Nancy Brilli sulla "pizza" a Paolo Virzì: "Mi sono sentita offesa"

L'ultimo giorno dell'anno 2019 targato Rai ha riservato ai telespettatori diversi momenti di dibattito. Dello scorso 31 dicembre fa discutere, in particolare, un'ospitata registratasi a Vieni da me, format condotto su Rai 1 da Caterina Balivo, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Nancy Brilli. L'attrice, originaria di Roma e classe 1964, ha rilasciato una nuova intervista e, incalzata, dalle domande della Balivo si è lasciata andare alla confessione di un retroscena della sua vita del tutto inaspettata e che ora fa discutere.

Prima di rivelare il retroscena in questione, la Brilli ha ricordato il suo esordio avvenuto sul set del suo primo film, girato per il regista scomparso Pasquale Squitieri. “Squitieri mi chiese se volevo fare un film - ha dichiarato l'attrice capitolina, in risposta alle domande giuntele in studio a Vieni da me- e dissi 'sì' perché volevo andare a vivere da sola e quel film me lo permise”. Con la sua prima esperienza nel mondo della recitazione, l'artista si guadagnò la cifra di 5 milioni di euro. Un cachet che le ha permesso di essere indipendente. E, dopo il suo vincente debutto avvenuto al cinema, l'artista ha interpretato diverse fiction, che hanno riscosso molto successo in tv. Ma, in totale dissacordo rispetto alla scelta dell'attrice -di darsi alla televisione- si era ben presto espresso il regista Paolo Virzì. O almeno questo è quanto emerge dall'intervista rilasciata su Rai 1 da Nancy Brilli.

“Paolo era sparito e mi disse 'Il mio è un piccolo film, tu vai il sabato sera da Pippo Baudo' -ha fatto sapere l'intervistata, lasciandosi andare al racconto del retroscena, che ha spiazzato i telespettatori-...Diedi uno schiaffo a Paolo Virzì... una pizza... e sì, che maleducata ... perché mi aveva detto che era colpa mia e che volevo fare la bella in televisione, per cui non potevo fare un film serio e io mi sono mortalmente offesa. E poi non ci ho parlato più e male feci, perché, invece, è bravissimo".

Sulla pagina Instagram ufficiale di Vieni da me è stato condiviso, poche ore fa, il video dell'intervista rilasciata dall'attrice, che ha fatto incetta di like e sotto il quale non sono mancati dei commenti. Tra i messaggi giunti dagli utenti per la Brilli, si legge: "Straordinaria la Brilli".

