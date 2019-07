Naomi Campbell allontanata da un hotel: "Mandata via perché nera"

Naomi Campbell è stata recentemente vittima di razzismo presso un hotel francese. La super topmodel aveva scelto il sud della Francia per trascorrere qualche giorno in compagnia di un amico ma è stata mandata via dalla struttura a causa del colore della sua pelle.

È stata la stessa Naomi Campbell a raccontare l'episodio a Paris Match. La Venere Nera si trovava in Francia nei giorni del Festival di Cannes e avrebbe dovuto prendere parte a un evento in un hotel in Costa Azzurra ma il personale dell'albergo l'avrebbe bloccata impedendole l'ingresso. Il racconto della super topmodel è molto forte: “ Il ragazzo all’ingresso ha finto che il posto fosse al completo, ma ha lasciato passare altre persone. Non volevano che io e il mio amico entrassimo a causa del colore della nostra pelle. È per questi incidenti rivoltanti, che continuerò a far sentire la mia voce. ”