Naomi Campbell choc: "Riesco a digiunare per giorni interi"

La Venera nera Naomi Campbell, ospite del talk show britannico “Lorraine”, ha parlato al pubblico della dieta decisamente sui generis da lei seguita. La super model 49enne che segue una regime alimentare vegetariano, ha infatti rivelato di poter restare senza cibo anche per più di un giorno, ma senza patire la fame.

“Mangio quando mi sento di farlo. Non muoio certo di fame. Se mi sento di fare un giorno intero di digiuno, lo faccio bevendo solo succhi o acqua. Dipende da come mi sento”, ha spiegato la Campbell, che ha portato la dieta del “digiuno intermittente”, molto in voga e altrettanto criticata, ad un livello superiore. L'Intermitting fasting prevede 14 ore di digiuno e Naomi pare riuscire in un'impresa "da fachiro", restando un giorno intero senza cibo: “Durante l'estate spesso non mangio e bevo dei succhi, fa troppo caldo. Ma non è mai una cosa programmata, può capitare un giorno o anche due giorni a settimana. Dipende solo da quando mi sento di farlo".