Naomi Campbell è senza età: il ballo sexy incanta tutti i social

Naomi Campbell a 48 anni sa ancora come divertirsi e far divertire. Fresca di rottura con il fidanzato toy boy Liam Payne, star della band inglese One Direction, la top model è volata in Africa per presenziare alle sfilate di moda nigeriane. Se con il giovane cantante Payne Naomi diceva di annoiarsi (motivo della rottura, a quanto pare) non si è certo annoiata a parlare di moda, assistere alle sfilate e a presenziare ai party degli stilisti.

La top model britannica in questi giorni si trovava in Africa per presenziare al Condé Nast International Luxury Conference di Cape Town e successivamente per partecipare, attivamente, all'Arise Fashion Week a Lagos, un evento che mette in mostra la diversità e i più famosi stilisti di moda dell'Africa. L’occasione per lei, che quest’anno ha festeggiato i 33 anni di carriera nel mondo del fashion, per partecipare a sfilate ed eventi di moda. Proprio in occasione della sua ultima notte in Lagos, Naomi ha partecipato a una festa esclusiva dove si è esibita in un ballo sexy.

Tra decine di invitati e curiosi che la ammiravano (e la riprendevano con i telefonini), la pantera nera delle passerelle si è lasciata andare al ritmo incalzante della musica, ballando con mosse sexy e suadenti. Poco meno di un minuti di video (immediatamente postato sul suo profilo Instagram) che ha conquistato i followers tanto da ottenere oltre mezzo milione di visualizzazione e migliaia di commenti di apprezzamento.

