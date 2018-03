Naomi Campbell, topless con il nuovo fidanzato: ecco chi è

Naomi Campbell si mostra in topless su Instagram, in uno scatto dove è abbracciat al nuovo fidanzato, anche lui a dorso nudo. La foto ha scatenato i fan della supermodella poiché conferma di una nuova relazione, al centro di indiscrezioni della stampa da diverso tempo. Ma chi è questo uomo misterioso?

Naomi, una delle top model più amate al mondo, ha una nuova relazione sentimentale, come è possibile comprendere dalla fotografia pubblicata nelle scorse ore per anticipare la nuova edizione della rivista GQ British. Il nuovo fidanzato della top model è Skepta, un rapper di 35 anni, con il quale si starebbe frequentando da diverso tempo. Dopo la fotografia rompicapo diramata per GQ, la "Venere Nera" ha infatti condiviso altre due immagini della coppia in cui possono entrambi essere visti chiaramente, confermando così che si tratti proprio di Skepta, vero nome Joseph Junior Adenuga.

Un post condiviso da Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) in data: Feb 28, 2018 at 3:09 PST

La supermodella era già stata avvistata insieme a Skepta in occasione di due feste organizzate durante la settimana della moda a Parigi, ma la coppia non si era ancora sbilanciata, preferendo mantenere il massimo riserbo sulla love story. Secondo quanto riferito da una fonte vicina a Naomi Campbell, lei e Skepta si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e incontrati segretamente diverse volte: starebbero prendendo l'innamoramento con molta calma, ma si sarebbero piaciuti fin dal primo istante. Un colpo di fulmine, insomma.