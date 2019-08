Naomi Campbell torna sulla scena. Nuovi scatti hot per la Venere Nera

A 49 anni è ancora una fra le donne più belle al mondo. Naomi Campbell resta una vera icona di moda e di stile, come lo dimostrano gli scatti trapelati in rete nelle ultime ore. Io Donna ha rivelato che la Venere Nera ha posato per nuovo e bollente servizio fotografico di Calvin Klein. Una nuova linea di intimo nata principalmente per promuovere l’inclusività nel mondo della moda, e dedicata a donne di età, etnie e taglie diverse.

Ancora una volta Naomi Campbell decide di mettersi in mostra nella sua totale bellezza, ma come tutti sappiamo, la modella è sempre stata molto attenta all’impatto che la diversità può avere nel campo della moda. E come donna filantropica, si spoglia di ogni suo indumento, per mostrarsi senza veli e per lanciare soprattutto un messaggio di solidarietà. Alla campagna hanno preso parte anche Bella Hadid, Cara Taylor e Abby Champion, ma anche donne curvy come la cantante Beth Ditto. E con tanto di hashtag #MyCalvinIRL, acronimo per In Real Life (nella vita vera), le modelle capitanate dalla Campbell si rivelano per questa nuova campagna inclusiva dedicata alle donne ma anche agli uomini. Come si vede anche dal video di presentazione, l’intenzione è quella di immortalare le modelle nella quotidianità, senza trucco e in pose naturali.

Una vera sfida per la Venere Nera, e lascia ai social il suo punto di vista sul nuovo photoshoot. "Orgogliosa di partecipare alla campagna di Calvin Klein – rivela – Chi lo avrebbe mai pensato di tornare a farlo dopo 33 anni?"