Naomi Watts è innamorata dell’Italia: il relax social durante una pausa dal set

L’Italia continua a essere una meta di vacanze per i grandi attori americani di oggi. Anche Naomi Watts è rimasta sedotta dalle bellezze del Bel Paese e, come testimoniano alcune foto sul suo profilo instagram, la bellissima attrice si sta godendo un breve soggiorno in Puglia, per l’esattezza nel Salento.

Un po’ di sole, mare e relax prima di tornare sul set. Infatti la Watts è qui in Italia perché è una delle protagoniste di Bloodmoon, l’atteso spin-off de Il Trono di Spade, le cui riprese sono cominciate a Marzo nel cuore di Belfast. Ospitata in una masseria del XVI secolo situata nelle campagne di Lecce, Naomi Watts ha esternato tutto il suo amore per una terra piena densa di storia e di tradizioni. Una location da sogno con nove stanze luxury, sei giardini e svariate piscine. "Ho visitato un luogo incredibile. Sono molto grata a chi mi ha permesso di portare così tanti ricordi per i giorni a venire – scrivere un post su instagram -. Dalle camere bellissime, ai letti comodissimi, al cibo fantastico, ai giardini tranquilli e alle colazioni sotto gli ulivii. Grazie Puglia!"

E dopo il Salento la Watts farà tappa nel Lazio, precisamente a Gaeta. La meta balneare è stata scelta per essere un’altra location per le riprese, soprattutto la celebre Grotta del Turco. In merito alla serie tv che l’attrice sta girando, si conoscono pochi dettagli. Il titolo è ancora provvisorio e sarà girato solo un episodio che passerà poi al vaglio del network statunitense, ma l’ordine ufficiale pare una formalità.