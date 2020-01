Chiede il reddito di cittadinanza ma per l'Inps è morta

Per la cronaca si sono registrati, ad oggi, casi in cui dei cittadini sono risultati beneficiari di pensioni, sussidi e redditi di cittadinanza, pur essendo morti. E a Napoli si è verificato l'esatto contrario. O almeno questo è quanto è stato riportato da Striscia la notizia. L'inviato del noto tg-satirico di Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5, Luca Abete, ha fatto luce sul caso che vede protagonista una donna campana. Colomba, incalzata dalle domande dell'inviato, ha spiegato il suo caso, per il quale non si è trovata una soluzione. "Lo scorso marzo ho inoltrato la mia richiesta del reddito di cittadinanza, che mi è stata respinta per 'decesso in famiglia' - ha esordito l'intervistata - e io sarei la morta in famiglia. Ho fatto richiesta per quattro volte e mi è sempre stata respinta".

In sintesi, la richiesta avanzata dalla signora Colomba, residente nel Napoletano, non viene accolta in quanto la stessa per l'Inps risulta essere morta. La produzione di Striscia la notizia si è prontamente attivata, per aiutare la signora Colomba a scoprire cosa si celasse dietro l'anomalia per via della quale non ha diritto alla misura assistenzialista istituita dal Governo M5S-Lega, ovvero il reddito di cittadinanza. "Eravate delegata di qualcuno che riceveva la pensione e poi questa è morta?", ha, quindi, ipotizzato un'impiegata allo sportello Inps, circa il caso in questione. E grazie a Striscia si è scoperto che alla vittima le era stato associato l'anno della morte della compianta madre, che è venuta a mancare "28 anni fa". Insomma, un caso che ha davvero dell'incredibile.

La presunta morta, nell'intervento concesso a Striscia, ha fatto sapere anche di aver presentato il suo "atto di nascita e il certificato di esistenza in vita" e ciò nonostante è stata sempre data per defunta.

La risposta dell'Inps a Napoli