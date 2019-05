Nasce un sito internet per aiutare i fan dopo la fine de Il trono di Spade

Domenica in America e lunedì in Italia è andato in onda l’ultimo episodio de Il Trono di Spade, la serie cult di ultima generazione. Il finale di serie ha certamente diviso il pubblico, infatti non sono mancate le critiche pungenti, ma sicuramente nel cuore dei fan, è rimasto un vuoto incolmabile. In soccorso c’è un vero e proprio team di esperti in grado di creare un gruppo di supporto e aiutare i fan tristi dopo il finale.

A riportare la notizia è stato da Screen Crush. Tutto nasce sul sito "Bark.com" che è nato principalmente per aiutare i propri clienti. Il giorno dopo l’ultimo episodio de Il Trono di Spade sul sito è apparso un comunicato ben preciso. "Siete sconvolti dal pensiero che il Trono di spade sia finito? Siete nel posto giusto", si legge. "Il finale di serie vi lascerà sconvolti per questo motivo abbiamo lanciato un servizio di consulenza specializzato per aiutare i fan e ottenere aiuto in un momento così difficile."

Dal comunicato poi si apprende in che modo verrà organizzato il supporto morale. "I fan potranno parlare con dei consulenti qualificati per discutere insieme a loro dei colpi di scena della serie. I professionisti aiuteranno a smaltire i sentimenti che potranno oscillare fra rabbia, confusione e tristezza. I consulenti aiuteranno i fan tramite Skype", conclude.

Questa però non è l’unica iniziativa legata al finale di serie. In rete spunta anche una petizione. Si chiede che la stagione finale venga girata nuovamente seguendo però i consigli dei fan.