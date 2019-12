Brad Pitt passerà il Natale solo con 3 dei suoi figli

Secondo quanto riferito da Us Weekly, dopo il suo divorzio da Angelina Jolie nel 2016 l’attore Brad Pitt starebbe per trascorrere il suo primo Natale con i figli senza la presenza di un assistente sociale. La star di Hollywood condivide con l’ex moglie l’affido di 6 figli ma, stando a un insider della coppia, il divo trascorrerà la vigilia di Natale solo con 3 di loro e precisamente con i 3 non adottati ma avuti naturalmente dall’ex moglie, ossia Shiloh, 13 anni, e i gemelli 11enni Knox e Vivienne. Parlando con US Weekly, una fonte interna ha rivelato come la star di " Once Upon A Time in Hollywood " spera tanto che la vigilia di Natale " trascorra in modo sereno e felice per lui e i suoi bambini. Brad è preoccupato che sentano la mancanza della madre con cui trascorrono la maggior parte del loro tempo e non abbiano alcuna voglia di passare le Feste con lui ".

L’unica cosa che Pitt desidera è che " non facciano capricci, non piangano per tornare dalla madre e che desiderino davvero passare la notte della Vigilia da lui aspettando Babbo Natale e scartando i regali. Ha molta paura che si sentano come obbligati a farlo e non che invece vogliano davvero passare le feste con lui. Il divorzio l’ha reso molto vulnerabile umanamente ", ha spiegato la fonte. L’attore secondo Us Weekly sarebbe " molto eccitato e felice davanti alla prospettiva di godersi i suoi bambini in una notte così speciale senza finalmente nessuna supervisione ", anche se per lui sarà comunque un momento difficile in quanto non nutre alcuna aspettativa che anche gli altri suoi figli si presentino.

Secondo il magazine l’attore già sa che sua figlia Zahara, 14 anni, non sarà presente e ad aggiungere altro sale sulle sue ferite da genitore ci penserà probabilmente l’assenza di Pax, 16 anni, mentre è del tutto rassegnato al fatto che il più grande dei suoi figli, Maddox, 18 anni, non abbia alcun interesse a passare con lui le feste da quando nel 2016, dopo 10 anni d’amore, Pitt si è separato dalla moglie Angelina Jolie. Maddox, che va al college in Corea del Sud, è il figlio più legato alla madre, quello che si mise in mezzo nel settembre 2016 a un litigio tra i due genitori beccandosi un pugno da Pitt per essersi intromesso.