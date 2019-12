Anche Melania Trump si prepara al Natale. E le decorazioni sono lussuosissime

Archiviata la Festa del Ringraziano e i fasti del Black Friday in America si respira già aria di Natale. Le strade sono addobbate a festa e, come da consuetudine, anche la Casa Bianca si prepara ufficialmente alle festività natalizie. In un video che è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Melania Trump, la first lady mostra ai follower e al popolo americano la magia del Natale fra le mura della dimora presidenziale. La regola principale? Il lusso più sfrenato.

E il tema di quest’anno è "The Spirt of America", e la scelta pare cadere proprio a fagiolo. Nelle intenzioni di Melania Trump è festeggiare e ricordare tutta la grandezza e la potenza dell’America in periodo in cui, la presidenza del Tycoon, è messa in cattiva luce da attacchi feroci dalla stampa e dagli avversari politici. Fin dai primi secondi del video in questione, si nota lo sfarzo e la bellezza degli addobbi che sono starti scelti dalla First Lady in persona. Fra le stanze della Casa Bianca, Melania cammina spedita fasciata in un abito a tubino dai colori chiari, con un cappotto dello stesso colore. Così da richiamare i colori delle decorazioni. Il rosso è scomparso per fare spazio all’oro, al bianco e al verde. Tutto è meravigliosamente perfetto: gli addobbi e anche il look della stessa First Lady.

Sembra la scena di un film di Natale. La prima donna d’America si guarda intorno, ammirando l’operato in un tripudio di abeti (piccoli e grandi) che si riflettono su un pavimento che brilla quasi di luce propria. Solo alla fine del percorso si raggiunge il camino della casa più famosa di Washington che, per l’occasione, è cosparso di rose rosse.

Tutto questo è stato possibile grazie a una troupe assortita di volontari che, con dedizione, hanno realizzato gli ornamenti all’interno della Casa. E Melania Trump ha voluto rendere omaggio anche a loro, pubblicando alcune foto dei volontari intenti a decorare la Dimora. Strano a darlo ma Melania è una lady molto social, attenta all’immagine che rivolge al popolo americano e attenta al giudizio della gente. Le foto e i video non hanno ricevuto nessuna critica, solo una pioggia di like.