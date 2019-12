Natale a casa Ferragnez, ma Leone piange e gli hater insorgono: "Gli stai schiacciando le p..."

Il Natale è arrivato anche a casa di Chiara Ferragni e Fedez, ma nelle foto postate dalla imprenditrice digitale, sembra che il figlio Leone non senta molto lo spirito delle feste.

Il piccolo, che ad aprile compirà due anni, sembra non sia stato felice di apparire nelle foto natalizie della famiglia più social di sempre: negli scatti postati su Instagram, Leone è apparso davvero disperato e a nulla pare siano valsi i tentativi dei genitori di farlo ridere. Come ogni bambino, infatti, anche il figlio dei Ferragnez non è esente dai capricci e, il momento in cui il fotografo ha scattato le foto, si nota come abbia cercato in ogni modo di divincolarsi dalle braccia della madre per andare, forse, a fare qualcosa di più divertente.

“ Leo e lo spirito delle feste ”, ha ironizzato Chiara Ferragni che, insieme al marito, ha provato in ogni modo a tranquillizzare il figlio nel tentativo di scattare una foto degna di essere conservata nell’album di famiglia. Il sarcasmo della moglie di Fedez, però, non è stato colto da tutti e alcuni hater sono insorti dando la loro – personale – motivazione sulle lacrime e la disperazione di Leone. “Piange perché gli sta schiacciando le palle, te ne sei accorta?”, ha commentato un utente della rete facendo riferimento al modo in cui la Ferragni teneva il figlio in braccio, “Certo che piange se lo tieni in braccio in modo così scomodo”, ha notato un altro, mentre molti altri follower dei Ferragnez sono riusciti a cogliere immediatamente l’ironia con cui Chiara ha postato quelle immagini.

Non è mancato, inoltre, chi ha invitato Chiara Ferragni a smetterla di mostrare il figlio sui social per rispettare la sua privacy perché, si legge in un commento, “si vede la faccia triste del tuo bambino”. Agli hater, però, la Ferragni e Fedez hanno deciso di non replicare, almeno in questa occasione. Intanto, per il momento, sembra che la coppia non sia riuscita a scattare una foto degna dell’album per queste festività natalizie: Leo, capriccioso, ha fatto saltare i piani e, forse, i Ferragnez hanno solo rimandato di qualche giorno gli scatti con tanto di addobbi natalizi da far invidia al Rockefeller Center di New York.