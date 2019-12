A Natale? Per la Regina Elisabetta ci sono ben 7 cambi d’abito

Fervono i preparativi per il Natale in casa Windsor. I reali inglesi non rinnegano le tradizioni e organizzano i festeggiamenti senza badare a spese. La Regina Elisabetta, come tutti gli anni, dopo il consueto party con lo staff tra le mura di Buckingham Palace, si ritira per qualche giorno nel bellissimo castello di Sandringham. Ci saranno tutti per il pranzo di Natale, tutto eccetto i duchi di Sussex, i quali secondo le ultime indiscrezioni, preferiscono passare le festività lontano da tutto e da tutti.

Passato lo stupore da parte della Regina Elisabetta, anche se i più informati rivelano che non è proprio riuscita a digerire questo ennesimo affronto da parre di Meghan, decide comunque di prepararsi ai festeggiamenti. Anche perché, il santo natale della royal family, non è fatto solo di pranzi e cene, ma anche di impegni e, soprattutto, di cambi d’abito. La sovrana che ha sempre un occhio attento per il suo look, adora particolarmente presenziare a pranzi informali e cocktail party, almeno come rivela Angela Kelly. Si tratta di un’esperta di corte e stylist della Regina Elisabetta, che di recente ha pubblicato un libro in cui rivela dettagli molto succulenti sulla famiglia reale. In The Other Side of the Coin: The Queen, si è soffermata soprattutto sulle abitudini della sovrana, rivelando che, durante le feste di Natale, al giorno Elisabetta arriva a cambiarsi sette volte l’abito.

"Durante le feste è indaffarata, come se fosse a Londra – esordisce l’esperta -. Ha più ospiti da intrattenere e ancora più cose da organizzare nel minimo dettaglio. Per questo ci sono tanti cambi d’abito. In un solo giorno arriva a farlo tra le cinque e le sette volte". Un lavoro che Angela Kelly adora particolarmente e che la tiene molto occupata. "Preparo alcuni possibili outfit la sera, così la Regina può guardarli e scegliere cosa indossare – aggiunge -. A volte può essere necessario avere in valigia un abito da cocktail". C’è un abito anche per il tè delle cinque e per una passeggiata con i suoi cani, tradizione che Elisabetta adora ripetere a Sandringham e poi, ovviamente, l’abito per la sera.

"Una volta che sua maestà ha scelto l’abito per la cena, viene scritto un avviso scritto a mano nel Corridoio dei Dresser con tutti i dettagli su cosa indosserà. Così da non commettere nessun errore". Vestirsi elegante è un must per la Regina Elisabetta. La stylist però tiene a precisare che opta dei look sobri per mettere in molta tutti i gioielli inestimabili della sovrana.