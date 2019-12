Il Natale di Vanessa Incontrada è in una bancarella del mercato

Vanessa Incontrada ha scelto di trascorrere le ferie natalizie in Spagna con i parenti. Con lei sono volati nella penisola iberica anche suo marito e il figlio. Natale tra gli affetti più cari per l'attrice spagnola, che ha voluto condividere sui social uno spaccato della sua quotidianità a Barcellona sorprendendo i suoi fan.

La bellissima e stimata attrice spagnola ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram mentre aiuta suo padre nell'attività commerciale che gestisce da tantissimi anni. L'uomo è un apprezzato artigiano delle pelli, che spesso frequenta i mercati con una sua bancarella. In questi giorni di Natale l'uomo si trova sulla Gran Via di Barcellona, una delle strade principali del centro del capoluogo catalano. " Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui ", ha detto Vanessa Incontrada guardando in camera e rivolgendosi ai tantissimi fan italiani che sono volati nella bellissima Barcellona per le feste.

Non è certo la prima volta che la Incontrada va a dare una mano a suo padre. Un'azione per lei normalissima, che però viene spesso vista come eccezionale da tantissimi suoi fan abituati a un'altra concezione dei personaggi televisivi. " Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano. Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’altra realtà ", ha raccontato qualche tempo fa la donna in un'intervista a Famiglia Cristiana.

Vanessa Incontrada si è sempre distinta da molti suoi colleghi per la semplicità nel modo di affrontare la popolarità e il successo. Chi la conosce parla di lei con grande stima, riconoscendole una straordinaria capacità di mantenere il contatto con la realtà, con il mondo comune. Forse è anche questo tratto distintivo del suo carattere ad affascinare il pubblico, che negli ultimi anni chiede per lei maggiore spazio nelle fiction ma, soprattutto, nei programmi televisivi. Vanessa Incontrada è una donna nella quale altre donne possono immedesimarsi, che con il suo modo di vivere semplice e mai sopra le righe è riuscita a ritagliarsi un posto prediletto nel cuore del pubblico italiano.

In Spagna la sua fama non è elevata come in Italia, quindi forse per lei è più facile mettersi dietro il bancone e dare una mano nella bancarella di suo padre ma non sono certo da biasimare gli italiani che si stupiscono nel vederla in quella situazione. Con quel sorriso contagioso, Vanessa Incontrada sarebbe comunque amatissima e stimata da chiunque la incontrasse, anche se non fosse l'attrice brava e talentuosa che è.