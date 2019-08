Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, le confessioni sulla prima notte insieme

Subito dopo la bella intervista di Di Più, che ha scatenato un putiferio su entrambi, Andrea Zelletta ha usato parole dolcissime per la sua ex corteggiatrice.

I commenti sulle loro stories Instagram non sono tardati ad arrivare e così anche loro sono tornati sull'argomento, senza rinnegare del tutto quello che era stato raccontato su di loro. "Comunque...la prima notte...per confermare un po' questa cosa...non abbiamo dormito separati!" ha scritto Zelletta. Natalia ha poi confermato: "No, per niente, ragazze, ve l'assciuro", ormai felicissima tra le braccia del suo principe azzurro.

Per la prossima edizione di Temptation Island Vip ci si continua a chiedere se, oltre le coppie già confermate, si aggiungeranno proprio loro due che sicuramente porterebbe al programma un discreto ritorno in termini di ascolti. Raffaele Mennoia oggi ha parlato proprio di "soddisfazioni" che arriveranno a settembre, chissà se questa felicità derivi dal fatto che nei progetti del suo team rientrino proprio Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?