Natalia Paragoni racconta cosa faceva prima di Uomini e Donne

Natalia Paragoni sta vivendo serenamente la nuova conoscenza di Andrea Zelletta anche al di fuori degli studi di Canale 5. Dopo la fine del suo percorso nella trasmissione Uomini e Donne, che si è concluso con una scelta emozionante, i due ragazzi si stanno avvicinando sempre di più. Come è possibile notare dalle loro stories Instagram, il loro fidanzamento lo stanno vivendo nel migliore dei modi.

Il lavoro di Natalia Paragoni prima di Uomini e Donne

L'altro ieri, la neo coppia, si sono dedicati una bellissima giornata in famiglia, in particolare con i genitori di Natalia. Tutti gli appassionati del programma, infatti, sapranno già quanta importanza la ragazza dà alle valutazioni di suo papà e di sua mamma. Nel corso della giornata, però, Natalia si è presa anche del tempo per rispondere a qualche domanda e così ha svelato che lavoro faceva prima di diventare un volto di Uomini e Donne.

Un fan, infatti, le ha chiesto come facesse a truccarsi così bene e da questa domanda Natalia ha risposto svelando il segreto. La ragazza ha raccontato che prima di diventare famosa faceva la truccatrice, la make-up artist. Attualmente Natalia ha abbandonato la professione per dedicarsi a pieno a questa nuova avventura, dopo la partecipazione al programam di Canale 5 infatti è diventata anche un'influencer. Il suo profilo social, di Instagram, conta attualmente circa 568mila follower, un numero importante che le potrà garantire sicuramente l'attenzione di qualche sponsor.