Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta: a comunicarlo è stata la stessa cantante e attrice attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto davvero molto dolce. Nella foto la donna mostra la piccola mano del nascituro, che sorregge con delicatezza e molto affetto: uno scatto davvero tenero che Natalie ha condiviso con i suoi tantissimi fan e follower. L'immagine della manina del piccolo Max Valentine Imbruglia è stata sommersa da auguri e felicitazioni: il bimbo è frutto della fecondazione artificiale, attraverso donazione di sperma.

Una scelta importante per l'attrice australiana che a luglio aveva comunicato la sua gravidanza: un desiderio molto profondo per la donna che attualmente è single. Durante un'intervista, Natalie aveva confermato la sua grande felicità per la gravidanza tanto attesa e per la possibilità di poter scegliere il percorso della fecondazione in vitro, un procedimento che le ha permesso di diventare finalmente madre.

Un tempo sposata con il frontman dei Silverchair, Daniel Johns, i due si sono lasciati dopo quattro anni di matrimonio e ora non hanno più rapporti. Una separazione che ha stupito i fan vista la grande passione ed il grande amore che li univa, ma che ora li ha condotti adinterrompere ogni tipo di comunicazione. Famosa negli anni '90 per la hit "Torn", la postar è anche un'attrice molto famosa, attività che porta avanti al fianco di quella di cantante.

