Nathalia Felix è la musa ispiratrice di Douglas Costa

Douglas Costa è alla sua terza stagione alla Juventus ma sia l'anno passato che quest'anno ha subito una serie di infortuni muscolari a ripetizione che ne hanno minato presenze e rendimento. Fino a questo momento il 29enne brasiliano ha messo insieme 79 presenze totali con il club bianconero, di cui 47 condite da 6 reti nella prima stagione, solo 32 con due reti nell'ultimo anno e mezzo. L'ex Shakhtar Donetsk si è fatto nuovamente male nell'ultima partita disputata dalla Juventus e dovrà stare ancora fuori per circa 15 giorni e con ogni probabilità tornerà a disposizione solo per la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Douglas Costa in carriera ha spesso patito per guai muscolari ai flessori della coscia destra e sinistra e finora la Juventus non ha mai potuto averlo a disposizione per un'intera stagione se si fa eccezione per il 2017-18. Anche al Bayern Monaco e allo Shakhtar, anche se più giovane, fu costretto a saltare qualche partita ma non ai livelli attuali dato che sembra avere dei muscoli di cristallo. Il brasiliano può essere considerato il valore aggiunto della Vecchia Signora come testimonia il gol della vittoria realizzato in Champions League contro la Lokomotiv Mosca ma finora si è acceso a intermittenza con i colori bianconeri. Sarri si augura che il suo 2020 sia senza intoppi da gennaio fino a fine maggio quando ci sarà la finale di Champions League ad Istanbul, obiettivo dichiarato del club di Corso Galileo Ferraris.

Se in campo le cose potrebbero andare meglio, al netto degli infortuni, Douglas è comunque considerato uno degli attaccanti esterni più forti del mondo. Il classe '90, però, fuori dal campo ha trovato la sua musa ispiratrice e il suo equilibrio che si chiama Nathalia Felix, sexy modella che ha rapito il cuore del giocatore della Juventus. I due sono inseparabili e fanno coppia fissa ormai da qualche tempo.

Recentemente Nathalia ha pubblicato una sua sexy foto caliente dove parla della nostalgia per l'estate: "Dove sei, estate?”. L'istantanea ha raccolto una serie infinita di like, oltre 24.000 e tantissimi commenti tra cui anche quello del suo fidanzato: "Non ti stanchi di essere bella?". La Felix è una modella brasiliana con un discreto seguito sui social con oltre 258.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono nella sua vita quotidiana o in atteggiamenti sensuali, provocanti ma non volgari.



