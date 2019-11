Nathalie Caldonazzo ricorda l'amore di Massimo Troisi: "Voglia dei bei ricordi"

Dopo aver preso parte al gioco di Temptation island vip, il docu-reality sui tradimenti giunto quest'anno alla sua seconda edizione, Nathalie Caldonazzo è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta l'attrice capitolina fa parlare di sé per via di una foto postata sul suo profilo ufficiale Instagram, che la immortala in un tenero abbraccio con il compianto ex, Massimo Troisi. Quest'ultimo, nonostante lo scorrere inesorabile tempo, rimane nel cuore di Nathalie. L'attrice ha, infatti, voluto ricordare l'ex fidanzato condividendo con i fan un momento all'insegna della spensieratezza, vissuto in passato. "E poi siamo usciti noi e non ho resistito... bonne nuit #losangeles #capodanno #ricordi #grandeamore #delicatezza #purezza #vogliadibeiricordi", è il messaggio scritto da Nathalie nella descrizione della sua ultima fotoricordo, che ha commosso il web.

Nell'immagine postata dalla Caldonazzo, che ha fatto incetta di like e commenti in pochi minuti, l'attrice e il compianto regista di Ricomincio da tre appaiono molto complici tra loro. L'attore campano, nato a San Giorgio a Cremano, ebbe Nathalie Caldonazzo al suo fianco sino alla data che tutti tristemente ricordano, ovvero il 4 giugno 1994, quando Massimo chiuse gli occhi per sempre, stroncato da un attacco cardiaco a Roma.

Nel corso dell'estate 2019, Nathalie Caldonazzo è apparsa allo spin-off di Temptation island dedicato ai vip, nelle vesti di fidanzata di Andrea Ippoliti. I due allora fidanzati avevano deciso di mettere in discussione la loro relazione, prendendo parte al format condotto da Alessia Marcuzzi. Ma all'isola delle tentazioni il legame che li teneva uniti si è spezzato. Durante il "viaggio nei sentimenti" intrapreso in tv, Andrea è apparso, in più occasioni, in atteggiamenti "compromettenti" con la tentatrice single Zoe Mallucci, a cui l'imprenditore capitolino ha riservato parole romantiche e gesti dettati dall'attrazione fisica. Tutti dettagli che hanno spinto Nathalie a chiudere la sua relazione con Andrea, in occasione del falò di confronto finale previsto dal programma di Canale 5.

Nathalie Caldonazzo risponde al confronto tra gli ex

Archiviata la sua love-story con Ippoliti, Nathalie Caldonazzo sembra essersi nuovamente abbandonata ai ricordi del suo storico ex, Massimo Troisi. E sotto il suo ultimo post condiviso in ricordo dell'attore scomparso, non mancano i commenti del web. "Da un uomo così... -si legge in un messaggio dove un utente chiede a Nathalie come sia riuscita a passare dal fidanzato storico all'ultima fiamma- ad un ominucolo spregevole... come hai fatto". E la risposta della Caldonazzo non si è fatta attendere: "Non lo so, non pensavo".

