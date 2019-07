Lele Spedicato torna a correre a meno di un anno dall'emorragia cerebrale

Una bella notizia per i numerosi fan dei Negramaro. “ Test superato. Siamo pronti per la corsa del 21 luglio a Galatina. Pensare che solo dieci mesi fa tutto questo non si poteva nemmeno immaginare. Sarà sicuramente una grande festa dell’anima" , così ha scritto sotto al post pubblicato su Instagram il chitarrista dei Negramaro, Emanuele ‘Lele’ Spedicato a meno di un anno dall’emorragia cerebrale che l’aveva colpito nel settembre 2018, oggi appare completamente ristabilito.

Emanuele con questo post ha voluto annunciare la sua partecipazione alla decima edizione di Correre Galatina che si terrà domenica 21 luglio. Una corsa competitiva di 9 Km che ospita diversi personaggio del mondo dello spettacolo a partire proprio dallo stesso chitarrista che vedrà a suo fianco anche sua moglie Clio Evans.