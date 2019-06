Nek: “Le avance delle fan? Sono narciso e mi fanno piacere”

Interprete di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, Nek è anche apprezzato per la sua bellezza e, nel corso della carriera, le fan non hanno esitato a dimostrargli tutto il loro calore.

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, in onda su Radio 2, Nek – in arte Filippo Neviani – ha raccontato di essere stato spesso oggetto di interesse, a volte anche esagerato, da parte di alcune sostenitrici. “ Se c'è qualcuna che ha mai esagerato con le avance? Sì, credo in diverse occasioni – ha detto lui a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - . Sia nel passato che nel presente. È successo, ma forse è anche giusto che sia così. Va bene, ci sta, fa parte del gioco. Sono comunque contento perché riguarda me e non riguarda qualcun altro. Ovviamente c'è un limite a tutto, ma ammetto di essere un narciso e quindi mi fa piacere ”.