Nek: "Cambio mestiere, farò lo speaker radiofonico"

Dopo aver pubblicato l'album “Il mio gioco preferito – parte prima” anticipato dal singolo “La storia del mondo”, Nek svela sui social tutti i suoi prossimi impegni lavorativi con un grande debutto nella radio. Dal 2 giugno l'artista condurrà su Rai Radio 2, ogni domenica per quattro appuntamenti con Andrea Delogu dalle 21.00 alle 22.30, lo show radiofonico “Alza la radio”. Il programma sarà uno show radiofonico in cui Nek presenterà, intratterrà e ospiterà grandi personaggi del mondo della musica. "Cambio mestiere", ha affermato ironicamente in un clip video il cantante.

Siete pronti?



30 date live (a breve info sulle prevendite)

Un nuovo progetto con @RaiRadio2 che sta per partire.

Energia allo stato puro in circolo



What else?!

•#nekeurope19 #ilmiogiocopreferito #lastoriadelmondo #alzalaradio pic.twitter.com/XTXjBvtfTj — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) 30 maggio 2019



Al termine di questa esperienza, Nek si preparerà per l'evento del 22 settembre all’Arena di Verona, a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12.000 persone. Il live darà ufficialmente il via a “Il mio gioco preferito – European tour”. Il calendario è composto di 30 date che da novembre farà tappa nelle città europee, con 3 nuovi live in Svizzera, e porterà Nek a suonare nei principali teatri di tutta Italia con nuovi appuntamenti live fino al 2020.



Nel frattempo Nek è atteso il 29 giugno sul palco del Foro Italico di Palermo perché farà parte del cast di Radio Italia Live – Il Concerto, che sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.



Segui già la nuova pagina pop de ilGiornale.it?