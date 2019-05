Nek, la dedica d'amore per sua moglie

Una vita insieme quella vissuta tra Nek e sua moglie Patrizia Vacondio, oggi dopo 13 anni condivisi festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Il cantante in tale occasione ha deciso di scrivere una dedica d'amore alla compagna e tramite il social Instagram ha diffuso il suo messaggio tenero: " Si! Ogni giorno. 28 maggio io e te sempre insieme. Cosa ci ha fatto l'amore". Nek, inoltre, ha pubblicato la foto del giorno della celebrazione del matrimonio con Patrizia, che rappresenta per lui il giorno più importante della sua vita. Un gesto per rinnovare idealmente per sempre quella promessa d'amore.

Nek e Patrizia Vacondio si conoscono da molti anni, un rapporto duraturo il loro, prima un lungo fidanzamento sfociato nel 2006 in un'unione solida con la celebrazione del matrimonio, dal quale ne è nata una figlia, Beatrice che attualmente ha sei anni. Una lunga unione, esemplare nel mondo dello spettacolo, 13 anni di convivenza fatta di momenti felici ma anche di periodi bui, con sacrificio e amore superati. Infatti, Nek in passato confessò il suo tradimento, ma Patrizia con spirito d'amore lo ha perdonato, rimanendogli accanto per rispettare il vincolo matrimonale. Ultimamente il cantante ha dichiarato riferendosi al suo legame con Patrizia Vacondio: "Siamo fatti l'uno per l'altra, condivido tutto, non tengo più l'altro all'oscuro".