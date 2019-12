Morta la sorella di George Michael. Melanie è deceduta esattamente tre anni dopo la star

La notizia è trapelata solo nel corso della giornata di oggi, venerdì 27 dicembre. Durante i festeggiamenti del santo Natale è venuta a mancare Melanie Panayiotou, sorella di George Michael. Solo tre anni, proprio il 25 dicembre, il celebre cantante e stella della musica pop è stato trovato senza vita nel suo appartamento, ora una sorte simile è toccata alla sorella, di due anni più grande, del compianto artista.

Melanie Panayiutou aveva 55 anni, lavorava come parrucchiera e viveva a Londra. La polizia della City conferma di aver ricevuto una chiamata da parte del London Ambulance Service nella prima serata del 25 dicembre. Secondo le informazioni, la chiamata di emergenza sarebbe arrivata e registrata intorno alle 19:30 da un quartiere residenziale. A scoprire l’accaduto sarebbe stata proprio la sorella maggiore di Melania, Yioda, che entrando in casa avrebbe trovato la donna riversa sul pavimento e subito sono stati allertati i soccorsi. Ma a quanto pare, per la sorella di George Michael, non c’è stato nulla da fare. Il tempestivo arrivo dei paramedici ha confermato il decesso. La polizia ha comunque indagato sulle dinamiche e pare che non ci siano ragioni sospette per etichettare il decesso della donna. E una volta che la notizia è stata battuta dalle agenzie stampa, i familiari hanno chiesto rispetto e soprattutto hanno chiesto un po’ di privacy.

Melanie era molto unita con il fratello George, tanto è vero che all’apice della sua carriera, la giovane ha accompagnato l’artista in giro per il mondo durante i suoi tour. Ed era lei e la sorella maggiore che gestivano il patrimonio e l’eredità del cantante. Solo di recente e in vista dell’uscita del film "Last Christmas", basato proprio su una canzone di George Michael, la donna aveva rilasciato una delle sue poche interviste in cui ha ricordato la memoria del fratello scomparso. "La mia famiglia ed io speriamo che tutti voi possiate apprezzare il film - afferma -. La musica di George si intreccia splendidamente con una storia d’amore facile e divertente".

Solo tre anni fa, e proprio nel giorno di Natale, George Michael è stato trovato morto nel suo appartamento. Con quello che è accaduto a Melanie si ripete l’incubo che è stato vissuto poco tempo fa. Il ricordo dell’ex leader degli Wham! infatti è ancora impresso nel cuore dei fan e della sua stessa famiglia.