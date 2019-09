Nel tour in Sud Africa Meghan Markle non vuole ostentare la sua ricchezza

Tutti gli occhi sono puntati sul viaggio istituzionale che Meghan Markle e il Principe Harry stanno compiendo fra le lande del Sud Africa. Per i duchi di Sussex si tratta del primo viaggio come genitori del piccolo Archie il quale, secondo le prime indiscrezioni, è in buona salute e si sta godendo il soggiorno. Come sempre però è la figura di Meghan che desta interessare.

L’ex attrice ha tenuto un toccante discorso nella città di Nyanga dedicato alle donne e che ha stupito tutto, ma questo non è l’unico particolare che ha reso tale il suo viaggio in Sud Africa. Da alcuni scatti che sono trapelati su i social, i fan più accaniti della duchessa, hanno notato che la Markle non porta all’anulare sinistro il prezioso anello di fidanzamento, tempestato di diamanti da tre carati e costato più di 150mila euro, ricevuto in regalo dal Principe. Non ha indossato neanche l’eternity ring che il marito ha regalato a Meghan per festeggiare il primo anno di matrimonio e la nascita di Archie.

Al suo posto, come testimonia una foto pubblicata sul profilo social della stilista Jennifer Meyer, la Markle ha deciso di sfoggiare solo un semplice anello con pietra turchese, abbinato alla fede nuziale, del valore di appena 200 euro. A quanto pare la stessa duchessa ha scelto volontariamente di apparire più sobria possibile perché non vuole ostentare la sua ricchezza e lanciare un messaggio positivo al popolo africano. Non solo gli accessori, anche i vestiti sono in linea con la sua idea di un look sobrio ma comunque di stile.