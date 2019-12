Un'altra icona gay conquista la cover di Cosmopolitan

Dopo Boy George nel 1984, ci sono voluti 35 anni perché sulla copertina di Cosmopolitan UK comparisse un uomo. Si tratta di Jonathan Van Ness, 32 anni, star dello show Netflix “Queer Eye”, in cui un gruppo di 5 uomini omosessuali aiutano innumerevoli persone ad avere un restyling che cambierà in meglio le loro vite. Ognuno dei 5 protagonisti ha una competenza specifica e quella di Jonathan Van Ness è l’hair styling e le acconciature di capelli.

La star di Netflix non ha resistito a mantenere il segreto, così ha deciso di postare sul suo account Instagram l’immagine della cover del magazine in cui appare sorridente con indosso un abito color pesca dello stilista Christian Siriano, vincitore della prima edizione del reality “Project Runway” e creatore di abiti no gender. Van Ness è molto noto non solo nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto come attivista gay dopo aver rivelato nel suo libro di memorie " Over the Top: A Raw Journey to Self-Love ", pubblicato lo scorso settembre, di essere sieropositivo e che la scoperta della malattia l’ha portato a una grado maggiore di consapevolezza di se stesso e del suo corpo.

" Il mio corpo è pronto e questo è solo l'inizio ", ha detto entusiasta a Cosmo. " Mi sto rendendo conto che ci sono ancora così tanti equivoci da superare quando si parla di vivere come persona affetta da Hiv. Io lotto contro lo stigma sociale e la difficoltà ad accedere alle cure adatte per ogni sieropositivo. Il mio lavoro è appena iniziato e sfrutterò ogni mezzo a mia disposizione per combattere. D’altronde è quello che faccio da sempre ". In un'intervista rilasciata nel giugno scorso a Out Magazine, l’hair stylist originario dell'Illinois si è proclamato di " gender no binary ”, sebbene preferisca usare pronomi maschili quando si riferisce a se stesso.

Van Ness nell'intervista rilasciata a Cosmopoltan Uk dice che la malattia gli ha imposto tempi diversi e una maggior cura del suo corpo, “ anche se non è sempre facile dare la priorità al tuo ‘io’ quando ho amici pazzeschi che mi invitano ovunque ”. Poi, per fare un esempio ha raccontato: “ L'altro giorno, Taylor (Swift, ndr) e io stavamo preparando una zuppa e d’improvviso mi ha chiesto di andare con lei a un concerto di Madonna. Lei è fatta così e anche io. Ma ho dovuto declinare per riposare perché l’indomani avevo un volo alle 5 del mattino per Londra per realizzare lo shooting per Cosmo. Sapevo che sarebbe stata un'esperienza straordinaria. Ma - sottolinea consapevole - devo dare la priorità alla cura di me stesso. Perché se non lo faccio, allora la mia candela si spegnerà ".

Van Ness non è nuovo a indossare abiti femminili, non considerando gli abiti divisibili per genere maschile o femminile, ma solo semplici capi da scegliere in base ai propri gusti, come ha fatto lo scorso settembre quando ha indossato un elegante abito da sera da donna firmato Rochas per l'after-party Netflix per i Creative Arts Emmys 2019. Nella cover del magazine Jonathan Van Ness abbina al romantico abito rosa pesca delle scarpe da ginnastica Nike e calzettoni tubolari a strisce blu e rosse, tipicamente anni Ottanta, per un look stravagante e irriverente il più possibile.