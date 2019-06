Netflix, la star di Queer Eye racconta perché da bambino provò a schiarirsi la pelle

Nel suo nuovo libro di memorie, la star di "Queer Eye", Tan France, uno dei protagonisti degli show di più grande successo su Netflix, ha voluto raccontare un segreto che finora aveva tenuto per sé per la vergogna. Da bambino rubò la crema sbiancante del cugino per schiarirsi la pelle.

"Quando avevo cinque anni, ricordo di aver pensato: 'Dio, darei qualsiasi cosa per essere bianco. Voglio solo essere bianco, voglio essere bianco, voglio essere bianco!’ perché credevo che se fossi stato bianco sarei diventato automaticamente più attraente", ha scritto Tan France, cresciuto in Inghilterra come figlio di immigrati pakistani.

Così prese la crema del cugino e iniziò a sbiancarsi la pelle. Senza risultati, essendo un prodotto scadente. " Nessuno della mia famiglia aveva idea di cosa stessi facendo e io mi vergognavo troppo. La usavo solo di notte, prima di andare a letto, quando nessuno mi avrebbe visto. E, lasciate che ve lo dica, bruciava da morire! ”, ha raccontato Tan France nel suo libro, "Naturally Tan" in cui rammenta quanto sia stato difficile crescere in Inghilterra da immigrato pakistano, con il costante timore di essere vittima di bullismo al punto che a scuola ci andava correndo per paura di essere fermato e picchiato.

" Quel mio sogno da bambino oggi mi fa arrabbiare così tanto - ha scritto- ma ne ho parlato con molti amici di colore che mi hanno detto che anche loro sognavano di svegliarsi bianchi. Per paura del bullismo e del razzismo, ma anche perché nei film, in tv e nella società tutta solo i bianchi erano affascinanti e avevano successo ”. Dopo tutto quello che ha passato, Tan France è ora orgoglioso della sua identità.