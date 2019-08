"Never give up" l'ultimo messaggio di Nadia Toffa a Paolo Calabresi

La morte prematura di Nadia Toffa ad appena 40 anni fa ancora rumore. Sono tanti i ricordi e le parole delle persone che, direttamente o indirettamente, l'hanno conosciuta e amata e che ora vogliono dare la loro testimonianza. Uno di questi è Paolo Calabresi, l'attore che con Nadia Toffa ha condiviso la conduzione de Le Iene nel 2016. L'uomo ha deciso di ricordarla attraverso l'ultimo sms che la donna gli ha inviato solo poche settimane fa, in un'intervista al Corriere della Sera.

“ È arrivata come se ne è andata, con un grande sorriso e una grande energia. Li ha portati in redazione, regalando a tutti tanta allegria ” dice di lei Paolo Calabresi, che la ricorda appassionata e sempre sul pezzo nel lavoro di redazione. Nadia Toffa non era sposata ma aveva già una famiglia, ed era quella de Le Iene, erano i suoi colleghi con i quali condivideva gran parte delle sue giornate: “ Si confondeva più tra i maschi che tra le donne. Aveva quel sorriso che ha mantenuto fino alla fine, era il sorriso di una persona determinata. ”

Amava i social la piccola Iena bionda, gli stessi da dove arrivavano fortissimi attacchi contro la sua persona, gli auguri di morte. “ Aveva una tendenza particolare alla dimensione social, da cui è arrivata anche qualche cattiveria. Ne soffriva e non riusciva ad accettarlo ” dice ora Paolo Calabresi, così come hanno detto Barbara d'Urso e altre persone che la conoscevano nei loro messaggi di commiato. L'attore conserva un bellissimo ricordo di Nadia Toffa, una donna senza sovrastrutture che si mostrava in tv così come era nella vita reale, energica e piena di voglia di fare e di dimostrare, forse di essere all'altezza di quel lavoro in un ambiente così maschile. “ Ha fatto inchieste importanti. Quando si trattava di attaccare era l’inviata modello. Ti parlava a un centimetro dalla bocca e ti stava addosso finché le davi la risposta che cercava ” dice Calabresi ed è quello che in questi anni hanno visto tutti i telespettatori de Le Iene.