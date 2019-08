The New Pope: la serie tv di Sorrentino al Festival di Venezia

Già nel 2016 Paolo Sorrentino decise di presentare The Young Pope al Festival di Venezia, e ora ci torna per The New Pope, il secondo capitolo della sua serie tv.

"The New Pope" è la seconda stagione della serie tv iniziata nel 2016 e originariamente incentrata sul giovane Papa italo-americano Lenny Belardo. Supportato da una produzione importante che vede coinvolte Sky, Canal+ e HBO, Paolo Sorrentino ha potuto creare una serie tv che ha unito la solennità delle immagini che abbiamo visto in film come La Grande Bellezza e Youth, con i temi esistenziali tipici dei suoi lavori. Il cast della stagione d’esordio fu di prim'ordine: nel ruolo del giovane Papa anticonvenzionale abbiamo visto Jude Law, al suo fianco Suor Mary, cioè Diane Keaton, per la parte del Cardinale Angelo Voiello, grande tifoso del Napoli, Silvio Orlando.

La seconda stagione però andrà oltre Lenny Belardo, portandoci un nuovo Papa. Con la conclusione della prima, infatti, rimangono molti dubbi sul proseguo della storia con il personaggio di Jude Law. Non sappiamo se questo tornerà nei nuovi episodi in qualità di personaggio fisso oppure solo con flashback o qualche cameo. Questo ragionamento è supportato non solo dal finale ma anche dal titolo della nuova stagione, The New Pope, e dall’arrivo di un nuovo Pontefice interpretato da John Malkovich. In questo senso è anche il primo trailer diffuso in vista della presentazione della serie tv al Festival di Venezia. Nel video vediamo l’avvicendarsi dei due Papi: Jude Law che cammina in una passerella sulla spiaggia con sorriso beffardo e John Malkovich che, serioso, attraversa i corridoi del Vaticano accompagnato dai cardinali.

Da sempre questa serie tv è stata presentata come un prodotto di tipo antologico, in stile True Detective, ma non del tutto. Infatti nella nuova stagione troveremo ancora alcuni dei personaggi conosciuti nei precedenti episodi, come il Cardinale Angelo Voiello, e la situazione in Vaticano riprenderà da dove eravamo rimasti: essenzialmente ciò che cambia è il protagonista principale, interpretato ora da John Malkovich. Inoltre, nei nuovi episodi, che saranno in totale nove, faranno il loro ingresso anche Sharon Stone, Marilyn Manson e Massimo Ghini.

The New Pope sarà disponibile su Sky Atlantic a partire da questo autunno, nel frattempo è stato rilasciato il trailer della nuova stagione, il quale segna ancora di più un passaggio di consegne tra i due Pontefici.