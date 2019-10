Niccolò Bettarini debutta come conduttore del Il Collegio Off

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, sembra voler seguire le orme della celebre madre. Il ventunenne è alle prese con la sua prima esperienza televisiva: debutterà come conduttore del Il Collegio Off.

È stato proprio Bettarini Junior ad annunciarlo sui propri social. Il giovane non sarà solo al timone della conduzione verrà affiancato da Valentina Varisco, meglio conosciuta sui social come Valeficient. La data di messa in onda sulla piattaforma Rai Play per Il Collegio Off sarà mercoledì 16 ottobre; lo spin off avrà il compito di raccontare l'esperienza dei ragazzi del Convitto Celana della scorsa edizione. Valentina e Niccolò intervisteranno puntata dopo puntata gli allievi dell'edizione passata che hanno sancito il successo su larga scala del programma targato Rai 2, raccontando la loro esperieza e i loro progetti futuri.

Il collegio 4 verrà trasmesso in prima serata dal prossimo 22 ottobre, e quest'anno la voce narrante sarà proprio Simona Ventura, che dopo il suo ritorno in Rai lo scorso anno con The Voice, prende il posto di Giancarlo Magalli nel reality tv di Rai 2. L'anno di ambientazione di questa edizione sarà il 1982, è stata proprio la Ventura a rivelarlo durante l'intervista di Che tempo che fa, inoltre Super Simo ha tenutto a precisare che non ha nulla a che vedere con la scelta del figlio come conduttore dello spin off del programma: "