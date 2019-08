Niccolò Bettarini incanta il web: "Buon sangue non mente"

L'aggressione a Milano, dove fu raggiunto da alcune coltellate che misero in pericolo la sua vita, è ormai lontana. Niccolò Bettarini oggi si gode l'estate lontano dall'Italia, sull'isola di Ibiza, dove si sta concedendo qualche giorno di relax. Complice il caldo, il sole e il mare, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura ha esibito il suo fisico statuario sui social, pubblicando scatti che hanno messo in mostra la sua bellezza. Una scelta molto apprezzata dai follower, che non si sono risparmiati con i complimenti.

L'ultimo post Instagram pubblicato da Niccolò Bettarini ha letteralmente incantato il web, colpendo in modo positivo fan di ogni sesso. I commenti di apprezzamento si sprecano sotto la foto che lo immortala, al tramonto, con il costume semicalato a lasciar intravedere i muscoli addominali: " Sei una statua ", " Quanta bellezza ", " Patrimonio UNESCO ", " Gli onori ti si devono...sei un Bronzo! ".