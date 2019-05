Niccolò Bettarini si tatua la stessa corona di Simona Ventura

Lo stesso tatuaggio unisce Niccolò Bettarini alla madre, Simona Ventura: il primogenito della conduttrice ha deciso di disegnare proprio dietro al collo la stessa corona che la madre si tatuò anni fa.

Super Simo, che nel tempo ha dimostrato di essere una grande appassionata di tatuaggi, ne ha diversi sul proprio corpo e, ognuno, ha un significato diverso. Emblematica è la corona che la Ventura scelse tempo addietro di tatuarsi come simbolo della conclusione del matrimonio con Stefano Bettarini. Risale, dunque, al 2008 il tatuaggio scelto dalla conduttrice di The Voice of Italy e che oggi, invece, il figlio Niccolò ha deciso di riproporre nello stesso punto in cui la madre se lo fece realizzare.

Con un post su Instagram, Bettarini junior ha mostrato ai suoi follower il nuovo tattoo e, immediatamente, gli utenti hanno notato come fosse uguale a quello della madre. Anche lui ha scelto di imprimere sulla pelle una corona fatta realizzare da un disegnatore proprio alla base del collo ma, se Simona Ventura ha arricchito il tatuaggio con il suo nome, Niccolò Bettarini ha scelto per il suo una frase emblematica: “Ricorda chi sei”.

Il figlio della conduttrice e di Stefano Bettarini ha dimostrato, subito dopo l’aggressione in discoteca, di avere un carattere molto forte e, probabilmente, il nuovo tatuaggio di Bettarini sta a significare proprio l’importanza che per lui hanno avuto le sue origini nel determinare il suo carattere e i suoi valori. In tanti si sono complimentati per la scelta fatta da Niccolò, mentre a molti altri non è sfuggito un piccolo particolare: la forma fisica di Bettarini junior è davvero eccellente, ma qualcuno ha dubitato che si sia trattato di un uso eccessivo e spropositato di Photoshop.