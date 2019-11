Nicki Minaj contro Instagram: "Se tolgono i like mi cancello"

La rapper Nicki Minaj non ci sta. A lei i like su Instagram piacciono e mostrano al mondo tutto il suo potere comunicativo, oltre allo strettissimo contatto che ha con i suoi milioni di follower. L’idea di perdere questo prezioso mezzo per avere un feedback da parte degli utenti e dimostrare con i numeri che i contenuti postati hanno un eccellente riscontro è per lei assolutamente irrinunciabile. In base ai like la star capisce con il suo team come muoversi e quale strategia social funziona meglio. Così la possibilità paventata da Instagram di togliere i like da sotto le foto e i video postati sulla piattaforma ha irritato a tal punto la cantante da averla spinta a minacciare Instagram di cancellarsi immediatamente se questa che per ora resta ancora solo un’ipotesi dovesse realizzarsi.

In realtà si tratta di più di una semplice ipotesi. Le voci secondo le quali Instagram ha intenzione di rimuovere anche negli Usa il numero di like da sotto le foto sono più che fondate e in tutto il mondo gli influencer tremano perché è in base ai like che vengono contattati da sponsor e aziende. Secondo Instagram se si dà meno peso ai like aumenteranno le interazioni tra gli utenti e un contenuto sarebbe di valore non più perché postato da una instastar da milioni di follower, ma perché oggettivamente lo è, anche se a postarlo non è una celebrity. Lo scopo è rendere Instagram più umano, non facendolo più percepire come un social da competizione dove vince e viene ammirato solo chi è più bello, più ricco, più famoso, mentre miliardi di utenti, pur con contenuti interessanti, continuano a restare nell’ombra, postando contenuti che vengono ignorati dalla community. Togliendo i like i follower dovrebbero così concentrarsi sulle foto e sui video condivisi, non su quanti like hanno ricevuto. Quindi più attenzione ai contenuti e non solo ai numeri.

A Kim Kardashian, vera regina di Instagram, questa soluzione, a sorpresa, va più che bene perché, come ha spiegato, “ anche se senza i like gli influencer avranno più difficoltà a lavorare con le aziende che li pagano per sponsorizzare vari prodotti in base al numero di like che ricevono, a me sembra la soluzione migliore per non creare generazioni di depressi e invidiosi, calmando anche gli hater. In questo modo i giovani, inclusi i miei figli, saranno meno pressati dai social. E questo è indubbiamente un bene ”.